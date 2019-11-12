51歲的沈玉琳，2008年由製作人轉型為通告藝人，在節目中以大嗓門搭配浮誇言詞，吸引不少觀眾，甚至有「通告王」、「鎖台王」稱號。近年沈玉琳接下不少節目主持棒，價碼也飆漲，一場主持費18萬元，網路直播的價碼更逼近30萬元，卻被爆效果不如電視節目來得好，日前有家火鍋店先後找來沈玉琳和郭彥均開直播，沈玉琳的人氣便明顯輸給郭彥均一大半。

勤跑電視通告多年的沈玉琳，除了為節目帶來收視率，也替自己作出口碑，從二○一七年開始，他每年接下的春酒或尾牙場活動，多達四十場以上，被喊「尾牙王」。近日他受訪時，不避諱地表示「尾牙、春酒加起來應該上百場」，收入粗估飆破一千八百萬元。

目前沈玉琳除了主持電視節目《歡迎光琳》，手上還有五個網路節目及一個大陸節目，近期他也努力經營網路直播，吸引不少廠商上門合作。

但有網友發現，沈玉琳在網路的聲勢，不若他在電視圈那麼風光，像是先前他與勞工局合作的「如何求職防騙」影片，觀看人數僅二萬，而近日他受一家火鍋店邀請開直播，也只有二萬人上線收看。

相隔一周，同一家火鍋店找來郭彥均開直播，卻吸引了五萬多人觀看，分享人數更有上千次，比沈玉琳多了一倍以上。本刊調查，郭彥均除了吸睛效果好，價碼更比沈玉琳少了近十萬元，不免讓人擔憂沈玉琳的「鎖台王」魅力，是否能延續到網路上。

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(中時電子報)