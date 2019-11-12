疑精神不濟釀禍 北市一工人遭撞重傷急救中 07:432019/11/12 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方蒐證人員到場採證，釐清肇責。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方到場釐清肇責，現場凌亂可見撞擊力道猛烈。（黃世麒攝） 警方到場拉起封鎖線。（黃世麒攝） 台北市洲美快速道路12日清晨發生一起重大車禍意外，1部欲施作橋梁伸縮縫防滑工程的小貨車正在擺放交通錐，遭後方疾駛而來的車輛撞上，造成1名50多歲的工程人員左腿斷裂，重傷送醫急救。經初步了解，肇事駕駛正準備載送水果進市區，疑似精神不濟釀禍；警方獲報趕抵現場立刻拉起封鎖線採證，釐清肇事原因及責任。 (中時 ) #急救 #肇事 #重傷 #精神 #工程 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉市美術館工程延宕 開館等明年 04:102019/11/08 地方新聞 路修跟不上自來水延管工程 危機四伏 04:102019/11/08 地方新聞 聖暉前三季每股賺14.36元 18:552019/11/08 財經 黃慶源現代美術館 11／13開幕 04:092019/11/09 產業．科技 淡水女騎士遭輾斃 肇事駕駛逃逸 03:062019/11/10 社會 淡水女騎士遭輾斃 肇逃駕駛：沒看到地上有人 09:052019/11/10 社會 才為上億家產砍死弟後輕生 家屬再為716萬打官司 16:452019/11/11 社會 小三傳裸照曖昧訊息 正宮罹精神病獲賠40萬 17:302019/11/11 社會 韓國瑜後頭厝後援會 唱出「西螺七嵌」精神 22:332019/11/11 政治 1111人力銀行推幸福企業 鼓勵實踐CSR精神 23:132019/11/11 財經 社會熱門新聞 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 社會 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 拍米老鼠 萬人盯看入鏡露臀無罩側乳妹 - 社會 孝感動天 祂刮九塊肉熬成續命湯救人 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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