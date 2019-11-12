警方到場釐清肇責，現場凌亂可見撞擊力道猛烈。（黃世麒攝）

警方到場拉起封鎖線。（黃世麒攝）

台北市洲美快速道路12日清晨發生一起重大車禍意外，1部欲施作橋梁伸縮縫防滑工程的小貨車正在擺放交通錐，遭後方疾駛而來的車輛撞上，造成1名50多歲的工程人員左腿斷裂，重傷送醫急救。經初步了解，肇事駕駛正準備載送水果進市區，疑似精神不濟釀禍；警方獲報趕抵現場立刻拉起封鎖線採證，釐清肇事原因及責任。

(中時 )