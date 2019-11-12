Super Round Standings



(includes opening round TPE v JPN; AUS v KOR; and MEX v USA -- all head-to-head games between Super teams)#Premier12 #プレミア12 #프리미어12 #世界12強 #AUSp12 #NovenaMéxico #KBO #相信中華 #侍ジャパン #ForGlory pic.twitter.com/o4Dw4z8718 — WBSC ⚾ #Premier12 (@Premier12) 2019年11月11日

12強賽的奧運門票爭奪戰分成兩組人馬(美洲、亞太)，美國隊、中華隊原本還有互相幫忙的可能(美國複賽最後一戰才會碰到中華隊)。如今局勢變化，現在中華隊、澳洲隊、美國隊皆面臨絕境(0勝2負)，3隊的剩餘場次都要全勝。因此美職官網指出，美國接下來必須接連打敗日、澳、台，難度很高。

美國的競爭對手是墨西哥，他們希望中華打敗墨西哥，可惜中華11日輸球，墨取得2勝領先(預賽贏美國)。反過來說美國也一樣，中華希望他們勝韓，結果他們同日送給了韓國第2勝。原本兩隊可以互相幫忙的都沒有做到。如果兩隊當日都贏球，局勢就大翻轉，變成台韓美墨4隊全是1勝1負。現在美國、中華12日下午6時要同時面對最強的對手，美國戰日本、中華戰韓國，兩隊都是背水一戰，如果輸了就會讓出奧運門票，倘若美國活下來，最後一關的對手就是中華。

比起中華隊，美國還多一道保險，明年3月美洲資格賽(8搶1進奧運)，但是賽程接近大聯盟春訓，美職3A選手可能無法出賽，勢必影響美國戰力，同區的勁敵還有古巴、多明尼加。如果輸了美洲賽，美國有可能會在之後的洲際資格賽(6搶1)再跟中華隊展開生死戰。

(中時電子報)