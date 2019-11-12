2020大選剩下倒數60幾天，對於這場選戰結果，新黨副主席李勝峰大膽預測，若沒有任何意外，總統蔡英文可能大勝國民黨總統候選人韓國瑜至少200萬票以上。李直言，蔡會贏不是因為做得多好，而是整個社會對韓沒信心，韓若有心要打贏選戰，唯有徹底改變自己的形象，才能重新得到選民的信任。

據港媒《中評網》報導，對於2020總統大選，李勝峰表示，如果沒有任何特殊情況，蔡英文至少會贏韓200萬票，而蔡會贏得原因不是自身做得多好，而是大家實在不知道韓國瑜是怎麼樣的人，社會上不信任韓的選民太多，如果韓想贏得選戰，只有徹底改變自己的形象，才有背水一戰的可能。

至於立委選情方面，李勝峰直言，若蔡勝選，就會帶動綠營立委選情，所以民進黨在立院席次有可能過半。反觀韓國瑜若無法當選，則國民黨立委席次將有可能無法過半。

(中時電子報)