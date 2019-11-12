2020大選將近，據最新民調顯示，若是藍綠對決，總統蔡英文以45.7%支持度，領先國民黨總統參選人韓國瑜的33.7%，雙方差距12個百分點。中國國民黨高雄市議員、高雄市第五選區立委參選人黃柏霖則認為，以傳統政治行為來看，韓幾乎已被宣判「死刑」。但他認為，不僅要看靜態民調，還必須參考「動態民調」。

《ETtoday新聞雲》昨公布民調顯示，蔡英文以45.7％的支持度，遙遙領先韓國瑜的33.7％，兩人的差距擴大到兩位數。然而，2020大選進入倒數，許多民調皆顯示韓國瑜落後蔡英文。據《中評社》報導，黃柏霖認為，韓民調幾乎被判死，重點在四個字。

黃柏霖指出，看民調絕不能只看「靜態民調」，還必須參考「動態民調」，意即候選人到哪，支持者自發性來了多少或者支持者夠不夠熱情。他認為，以傳統政治行為來觀察，韓民調慘輸蔡幾乎被宣判死刑，不過韓國瑜支持者熱情且堅信韓終將贏得選舉，這些細節與眉角就是動態民調的表徵。

韓國瑜持續進行傾聽之旅，所到之處都有不少韓國瑜支持者。黃柏霖說，各縣市有這麼多人挺韓，他認為韓國瑜「勢」已攀升，而動態民調將持續擴張。

(中時電子報)