國民黨總統參選人韓國瑜，昨天宣布由前行政院長張善政擔任副手，至於民進黨參選人蔡英文，副手人選是否由前行政院院長賴清德擔任?據悉將在本周四揭曉，對此名嘴羅友志則以感情觀為基準，各自解讀「韓張配」跟「蔡賴配」，他表示各自為「互補型」、「相符型」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

名嘴羅友志表示韓國瑜、張善政屬「互補型情侶」，互補型是彼此擁有各自沒有的優點，例如韓國瑜心直口快，反觀張善政較飽讀詩書、內斂賢慧，此外兩人如膠似漆時，生活是「天衣無縫、幸福美滿」，但若膩了就是「我不服妳，你不讓我，差不多就該散了」，至於「相符型情侶」的蔡英文和賴清德，雖然門當戶對，但缺點是從第一天就註定分手，如同豪門婚姻一樣，門當戶對有幾個好下場？此外羅友志強調賴清德還帶著兩顆球(新潮流+台獨)嫁，直言：「要白頭到老很拼」。

對此網友除了大表贊同，也紛紛搞笑留言：「看來友志哥也是兩性感情專家」、「看來選舉結束後，友志哥就要轉型了」、「韓先生和張小姐會白頭到老的」。

(中時電子報)