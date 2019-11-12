白宮前國家安全顧問波頓將在彈劾聽證會中作證

從13日起，美國眾院對總統川普的彈劾調查將進入公開聽證階段。川普被控濫用職權，意圖抹黑2020大選可能對手拜登（Joe Biden），違法脅迫烏克蘭提供負面消息。由於這場「電話門」風暴愈演愈烈，可能危及川普的總統大位。

就在這關鍵時刻，據《商業內幕》（Business Insider）網11日報導，白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）的委任律師庫珀（Chuck Cooper）上周致函國會，留下耐人尋味的暗示。

信中說，國會已獲得彈劾案的相關證詞，而波頓親自參與了其中許多大事，會議和對話，不過他還參與了很多證詞內尚未提及的相關會議與對話。近幾星期來，眾議員在調查聽證會中，已聽過許多政府官員和外交官的證詞。

眾院主導彈劾的3個委員會已要求波頓，要出席閉門聽證會，不過上周四他並未現身。庫珀說，除非法官裁決，他可以違抗白宮要求，所有行政官員不得配合彈劾調查的命令，他才會出面作證。

由於彈劾調查本周進入公開聽證階段，特別是現在，要是波頓真的現身作證，可能對川普產生至今最大的殺傷力。

(中時電子報)