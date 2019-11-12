勇士球星柯瑞(Stephen Curry)的酸民數量遠少於其他同級球星，不過其中有一個超大咖，就是黃蜂隊老闆「老皇帝」喬丹(Michael Jordan)。喬丹前陣子意外說出「柯瑞很棒，但還不是名人堂球員。」令人費解，因為無論怎麼看柯瑞都不可能不是名人堂選手。

喬丹的評語被當成笑話，然而柯瑞其實有點介意，他被問及「你有沒有送過簽名鞋給柯黑？」柯瑞回答從來沒有，但他可以為喬丹破個例，他笑笑地說：「我大概會送一雙給MJ。」喬丹因此成為官方認證的柯黑，另一位老前輩「惡漢」巴克利(Charles Barkley)也是有名的柯黑，史上首位全票MVP柯瑞，被老巴形容「只是一名很強的射手」。

喬丹球員時期是有名的垃圾話高手(現聯盟已禁止)。前籃網球員吉姆傑克森(Jim Jackson)曾在場上挑釁喬丹，喬丹只說：「對於一個穿著我鞋子的人，你的廢話還挺多的。」吉姆傑克森低頭一看，自己穿的就是喬丹鞋啊，他講了半天被喬丹一句話嗆翻。不過年輕一輩熟悉網路口水戰，柯瑞更是有自己專屬的球鞋，喬丹他們大概玩不過這些年輕人。

(中時電子報)