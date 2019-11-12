桃園市龜山區忠義路三段231巷1間回收場今天凌晨發生火警。（桃園市消防局提供╱賴佑維桃園傳真）

桃園市龜山區忠義路三段231巷1間回收場今天凌晨發生火警，因鄰近國道1號43.3K，該路段幾乎布滿濃煙，高速公路局也在網站提醒民眾注意。

桃園市消防局表示，12日0時34分接獲報案，趕抵現場後，3時15分控制火勢，總共派遣131名消防員、49輛救災車輛。

(中時 )