龜山回收場大火 國一43.3K濃煙蔽天 09:302019/11/12 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龜山區忠義路三段231巷1間回收場今天凌晨發生火警，導致國道1號43.3K路段布滿濃煙。（擷自高速公路1968手機軟體） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區忠義路三段231巷1間回收場今天凌晨發生火警。（桃園市消防局提供╱賴佑維桃園傳真） 桃園市龜山區忠義路三段231巷1間回收場今天凌晨發生火警，因鄰近國道1號43.3K，該路段幾乎布滿濃煙，高速公路局也在網站提醒民眾注意。 桃園市消防局表示，12日0時34分接獲報案，趕抵現場後，3時15分控制火勢，總共派遣131名消防員、49輛救災車輛。 (中時 ) #濃煙 #桃園市 #火警 #回收場 #龜山 #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘆竹區厚生路火警 3外勞獲救 06:272019/11/08 社會 街頭藝人廢照 桃園市不打算跟進 16:112019/11/08 生活 中市鰲峰山雜草火警 延燒逾10公頃搶救中 22:132019/11/08 社會 台中沙鹿移工宿舍深夜大火 14人嗆傷送醫 07:502019/11/10 社會 男子走上國1 遭多車輾斃 08:442019/11/10 社會 風勢助火勢 大肚山雜草火警難控制 19:362019/11/10 社會 國道服務區 清水穩坐三冠王 04:102019/11/11 產業．科技 桃市府推開放資料 便民服務再升級 04:102019/11/11 企業經營 桃園義消義交被動員挺小英 每分隊要出100人 12:122019/11/11 政治 桃義消動員挺英 挨批 04:102019/11/12 政治要聞 社會熱門新聞 陸女大生華山觀景台自拍 墜2000米懸崖身亡 - 意外 拍米老鼠 萬人盯看入鏡露臀無罩側乳妹 - 社會 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 社會 夫獄中癌末 妻抱嬰泣盼保外就醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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