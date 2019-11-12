傳聞中的劉姓記者。（圖片摘自中天新聞）

北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩桃花開，日前被媒體直擊與擁有廣大粉絲的台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩戀愛了！媒體直擊，學姐與主跑柯市府新聞的劉姓男記者戀愛ing，男方不僅夜奔黃瀞瑩香閨，兩人並赴宜蘭頭城約會、入住海景民宿，海濱牽手漫步、大街激吻全都被拍入鏡。

年初才剛和男友分手的黃瀞瀅，日前雖遇性騷擾事件，但《鏡週刊》今報導，其實學姐真正的感情生活正甜蜜；該刊直擊自本月7日起，學姐和電視台劉姓男記者連3天約會，男方夜宿黃瀞瑩香閨，還開車與學姐遊宜蘭頭城，住進海邊民宿過夜，白天也在大街上十指緊扣、甚至激吻。報導並指兩人相處時，學姐小鳥依人狀似撒嬌，愛得正火。

劉姓男記者身材高大，被《鏡週刊》形容為花美男，也是主跑北市府新聞的記者；但該刊卻也報導，有知情人士透露，劉男有位前女友、是另家電視台女記者，今年9月劉還帶這位前女友出席聚會，10月卻傳出劉與學姐熱戀，且劉男仍繼續與前女友同居，「劈腿的行徑令人看不下去！」。而劉男的前女友也被直擊，今年10月31日夜間喝醉回家，隔日一早還去採訪「情敵」黃瀞瑩。

針對戀情曝光，黃瀞瑩接受《鏡週刊》訪問時僅說，感情生活屬於私人領域，謝謝大家的關心。

(中時電子報)