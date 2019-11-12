無極VR／AR成果展即日起至22日在台大博理藝廊展出。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

藝術與虛擬實境等科技結合，究竟能產生怎樣的審美效果？國立台南藝術大學與台灣大學跨校合作，將以「一筆畫圖騰」聞名的藝術家李登元作品化為虛擬實境，推出《畫無極》VR／AR 創作成果展，藝術家本人看了都說「無比壯觀，美到難以想像」。

由南藝大文化資產研創中心與與台大電機系合作的《畫無極》VR／AR 創作成果展，昨日在台大電機資訊學院博理館地下室博理藝廊揭幕，出席賓客包括前台大校長李嗣涔、台大副校長陳銘憲、南藝大校長詹景裕、南藝大教務長洪一平等。

兩校團隊主要是根據李登元所畫的「一筆畫圖騰」，藉由最新VR／AR 科技，揣摩藝術家創作時的抽象精神世界，花費數月時間，完成《無極VR》與《無極AR》等作品，在這次展覽中，首度對外亮相。

李登元表示，他兩年前第一次進入虛擬實境創作，感覺非常震撼，「在真實世界中，作畫是平面的，但在虛擬世界中，我的一筆畫力度感更強烈，更立體，反而更有實體的感覺。」

李登元說，虛擬世界呈現龐大無邊際的空間，他看到自己的畫作變得非常龐大，高懸在天空，那種效果難以言喻，「真實世界不可能有這種天空、這樣的美感體驗。」

推動合作計畫的洪一平表示，整個合作契機始於一場生命電磁學研討會，他首度看到李登元畫作，感受非常強烈。南藝大校長詹景裕、台大副校長陳銘憲都認為，這樣的合作提供學界對於科技、藝術與心靈世界的研究方向。

本次展覽是慶祝台大91周年校慶（11／15）與南藝大23周年校慶（11／21），即日起至22日止於台大電機資訊學院博理館地下室博理藝廊展出，展場也同步展覽李登元二十餘幅畫作，讓參觀者比對兩種藝術呈現方式所帶來的審美差異。

為讓民眾充分感受虛擬實境與藝術結合所提供的獨特沈浸式審美經驗，現場也提供兩校團隊於過去幾年所完成的VR／AR 作品，包括：《印象太陽》、《發現台灣五千年》、《風動四方─安平1634》、《神遊敦煌莫高窟第61窟》、《鵲華秋色》、《AQUA AR》等。

(中時 )