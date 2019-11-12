吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，14日凌晨鋒面快速掠過，其結構不紮實，但因東北季風南下，北台灣天氣轉變，白天氣溫下降、有局部短暫雨、整天陰涼；其他地區影響較小。15日仍受東北季風影響，但水氣轉乾，迎風面天氣轉為多雲時啨，白天氣溫略升；背風面仍為晴時多雲。

吳德榮也說， 16、17日各地又恢復成晴朗乾爽，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。18日另一波東北季風南下，天氣再轉變。

吳德榮提及，今晨西北太平洋有2個「熱帶低壓」，中央氣象局2時「路徑潛勢於測圖」及最新歐洲模式模擬顯示，關島東方海面的「熱帶低壓」向西北西進行，將先發展成颱風，並在關島北方海面進入西風帶，向東北東迴轉遠離。菲律賓東方海面的「熱帶低壓」偏西進行，發展則較緩慢；由於大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，也無侵襲台灣的機率。兩者今明兩天即有機率發展成颱風，但確切於何時？則需持續觀察。

(中時 )