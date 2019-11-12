波音公司（Boeing Co.）今天表示，預期全球停飛的737 MAX飛機能在明年1月恢復飛行，將復航時間點往後延一個月。

法新社報導，波音在聲明中表示，仍希望可在下個月獲得美國聯邦航空總署（FAA）認證，讓波音在年底前對航空公司客戶恢復737 MAX的交付作業。

波音說：「同時，我們也在對更新的訓練要求做最後驗證，這道程序必須在MAX恢復商業服務前完成，我們現在預期737 MAX能在明年1月開始復航。」波音先前計劃737 MAX機型能在今年12月復飛。

股市樂見波音737 MAX復航的新時間表，波音股價下午2時30分左右在紐約證券交易所勁揚4.7%。

2018年10月獅子航空（Lion Air）發生致命空難，今年3月衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）又發生墜機案後，波音737 MAX客機自3月中以來遭全球停飛。

停飛時間比原本預期的還久，因為波音必須升級系統，且監管機關與政治人士對737 MAX也有疑慮。

西南航空公司（Southwest Airlines Co.）與美國航空公司（American Airlines Inc.）8日將恢復737 MAX航班的時間表延至明年3月初。

航空公司也必須考量到培訓機師與在飛機安裝修正版軟體的時間，之後才能恢復提供定期航班。

波音今天表示，他們在讓MAX復航上有5個里程碑需要完成，現在已經達成第一個里程碑，也就是與FAA一同完成多日模擬器評估，以「確認整個軟體系統可以執行預期功能」。

(中央社)