音樂劇演員出身的韓星金浩英，近年活躍於電視劇和綜藝節目，曾出演過《VOICE》，精湛演技獲得讚賞，不過日前爆出對男性友人性騷擾，被害者已提出起訴狀，但金浩英因工作無法配合，沒有接受警方的傳喚，對此，經紀公司第一時間否認，後又改口「有收到起訴狀」，但全面否認指控內容，會積極接受警方的調查。

被害者A男表示和金浩英認識2年，當天因為工作的關係相約見面，不過金浩英以「身體不太舒服」為由，要求在車上談話，但不久後他因為太疲倦，不小心睡著了，睡到一半驚覺異樣，發現正被金浩英性騷擾，對方見被抓包後，驚慌逃出車外，他也在「褲子被脫掉狀態下」逃出車外，附近的監視器應該有拍到。

A男也說當下被嚇傻了，所以沒追上去，事後金浩英也沒聯繫，他才要求對方道歉，沒想到金浩英不但不道歉，還反過來恐嚇A男，要向記者告發是他主動誘惑的，讓他相當氣憤，本來不打算提告的，也在女友支持下向警方報了案，但報案後，金浩英就以工作行程為由，一直沒到案說明。

對此，金浩英所屬經紀公司表示，確實有收到起訴狀，但全面否認指控內容，表示會積極接受警方的調查。金浩英最近在熱播韓劇《很便宜，千里馬超市》中飾演無名歌手一角，現爆出性騷擾，讓不少劇迷相當震驚。

(中時電子報)