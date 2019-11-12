阿扁能，一般民眾不能?法務部矯正署日前第20次核准前總統陳水扁保外就醫展延，卻對於癌末重症，且遭判定只剩半年壽命的收容人堅持不准，法務部的標準令外界質疑。

一名陳姓女子前往法務部陳情，表示丈夫目前在雲林二監服刑，早在2014年就因直腸癌復發申請保外就醫獲准，但去年因病情穩定，台南地檢署決定撤銷保外就醫條件，但這時又發現癌細胞已轉移到肝臟，即使如此，她還是要求丈夫回到監繼續服刑，還打電話請警方到家裡帶人。

陳姓女子表示，丈夫的癌症去年初轉移，不但切除了部分臟器，也持續接受化療，目前因病情嚴重，遭醫生判定只剩半年生命。因此她希望能讓丈夫再度申請保外就醫，讓丈夫與一歲多的兒子共度最後的半年，能多陪一天算一天。

陳姓女子帶著幼兒前往法務部陳情表示，丈夫因肝癌只剩半年壽命，申請保外就醫卻被拒，她想要開記者會求情，獄方人員還恐嚇不能開記者會，她當初鼓勵丈夫去接受法律制裁，丈夫因病申請保外就醫卻遭阻攔。

陳女表示，同樣是生病申請保外就醫，阿扁能，一般民眾為何不能，權貴跟民眾差這麼多？希望法務部能網開一面，讓她丈夫能早日獲准保外就醫。

(中時電子報)