中華隊在這次世界棒球12強賽投手表現不俗，4戰整體自責分率2.57，排名第4。牛棚中最重要的左投就是陳冠宇，已出賽3場，投2.2局、送出4K，無失分。而他目前效力日本職棒羅德隊，複賽中華隊前2戰都在ZOZO海洋球場，正好是他的主場。

陳冠宇今年在日職出賽44場，投57局，戰績1勝1敗5中繼、自責分率3.63，主要待在牛棚；他在客場表現較好，在千葉主場反而是不太理想的6.30。不過昨天他在對墨西哥隊之戰6局下登板後援，化解一、三壘有人的危機，投1.1局退場，落後的分數未擴大，讓球隊保有追平的機會，投球內容相當精采。昨天他總共投了19球，今晚對韓國隊之戰，如有需要仍可上場。

在中華隊抵達羅德隊主球場練球時陳冠宇就表示，在羅德隊已待了5年，對主場的環境很熟悉，由於此地濱海、風特別大；有提醒隊友注意風向、風速；事實上，在中外野看板就有個顯示器可供參考。

此外，入秋後日夜溫差大，晚上比較冷，對韓國隊之戰是在今晚7點開打（台灣時間18:00），則須注意保暖，避免身體和手感冷掉。

(中時電子報)