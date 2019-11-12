法國東南部今天近午時分發生一起芮氏規模5.4的地震，這個地區罕有超過規模5的地震，當地民眾感受特別深刻，已知有4人受傷，其中一人重傷。

法新社報導，巴黎地球物理研究所（IPGP）史特拉斯堡辦公室的學者梅格哈威（Mustapha Meghraoui）表示，這一地區的地震規模極少超過5，因此「可以說這起地震很罕見」，可能還有規模4.5左右的餘震，「如果民眾所在的建築很脆弱，最好離開」。

法國中央地震局（BCSF）表示，在東南部城市里昂及蒙特利馬（Montelimar）相距150公里之間的廣大區域，都可感覺到這起地震。

住在距離震央約25公里的普里瓦市（Privas）居民布里艾勒（Victoria Brielle）說：「我當時在母親的麵包店裡，靠在爐子邊，感覺到震動」；此外，「有客人說她的餐具櫃移位，她所有的陶器都碎了」。

附近居民李威（Didier Levy）住在一座建於15世紀的城堡中，他表示，地震過去數分鐘後，「吊燈還一直晃動」。他說，在人類感受到地震之前，他的狗就開始吠，「我從未經歷過類似狀況，即使牆壁厚達一公尺，還是能感覺到震動」。

德龍省（Drome）首長辦公室表示，這起地震造成一人因鷹架倒塌而重傷。另有3人在鄰近的阿代什省（Ardeche）受輕傷。

法新社提到，這是16年來在法國本土發生的最強烈地震；根據法國中央地震局資料，上次有相同規模的地震，是發生在2003年的佛日山脈（Les Vosges）。

這次地震震央鄰近克魯亞斯（Cruas）核電站及特里卡斯坦（Tricastin）核電站，法國電力集團（EDF）晚間決定暫停克魯亞斯核電站的反應爐，以便進行預防性檢測；法國核能安全署（ASN）表示，地震並未在相關設施造成顯著損壞，但仍將檢視反應爐重啟的條件。

(中央社)