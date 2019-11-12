大陸湖南一名大四女大生10月30日到華山旅遊，爬上西峰觀台的高低不平交界處自拍，不慎墜落海拔2082.6米高的懸崖慘死。

華山風景區。（圖／華山景區）

據初步了解，事發當時有5名遊客和2名工作人員在場，遊客四散取景拍攝，這名女大生站在崖邊取景時，背對著山崖，仰身要往上自拍時，因腳踩在凹凸交接處，加上護欄只有60公分高，突然踩空後翻，不慎從山頂墜落。

墜落懸崖女大生。（圖／翻攝微信）

景區負責人11月5日通知女大生家屬，人已意外身亡，並以「成年人自拍不慎導致身亡」為由，只願提供17萬元人道救助。

(中時電子報)