陸女大生華山觀景台自拍 墜2000米懸崖身亡 09:262019/11/12 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 女大生華山觀景台自拍，不慎墜落2000米懸崖身亡。（圖／華山景區） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸湖南一名大四女大生10月30日到華山旅遊，爬上西峰觀台的高低不平交界處自拍，不慎墜落海拔2082.6米高的懸崖慘死。 華山風景區。（圖／華山景區） 據初步了解，事發當時有5名遊客和2名工作人員在場，遊客四散取景拍攝，這名女大生站在崖邊取景時，背對著山崖，仰身要往上自拍時，因腳踩在凹凸交接處，加上護欄只有60公分高，突然踩空後翻，不慎從山頂墜落。 墜落懸崖女大生。（圖／翻攝微信） 景區負責人11月5日通知女大生家屬，人已意外身亡，並以「成年人自拍不慎導致身亡」為由，只願提供17萬元人道救助。 (中時電子報) #自拍 #女大生 #不慎 #身亡 #華山 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 拍米老鼠 萬人盯看入鏡露臀無罩側乳妹 - 社會 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 陸女大生華山觀景台自拍 墜2000米懸崖身亡 - 意外 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 社會 夫獄中癌末 妻抱嬰泣盼保外就醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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