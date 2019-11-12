國民黨總統參選人韓國瑜日前指出，民進黨執政無方，選舉一到就抹黑對手，「現在有5顆核彈在等著炸死韓國瑜，老大哥正在睜大眼睛看」，他預言抹黑韓國瑜的核彈會一顆顆爆發。對此，韓國瑜競辦副執行長孫大千指出，韓國瑜在六十天之後能不能夠活下來？「唯一的關鍵握在每一位台灣人民的手中」。

孫大千在臉書指出，最近在政壇盛傳一個訊息，在未來的六十天裡，「老大哥」準備了五顆超級核彈，正在等著韓國瑜，其中「南港購屋案」就是第一顆核彈。老大哥展現驚人的能力，把一堆原該受保護的個人資料，透過媒體和政客對韓國瑜進行抹黑。

孫大千說，這只是一碟小小的前菜，後面還有一道道豐盛餐點會逐步上菜。台灣人民可以拭目以待，保證精彩絕倫，遠遠超過101的元旦煙火。他直言，消滅韓國瑜只不過是「老大哥」殺雞儆猴的一個實力展現，「老大哥」就是要告訴所有想要對抗它的人，這就是與「老大哥」為敵的下場。

韓國瑜在六十天之後能不能夠活下來？孫大千認為，唯一的關鍵握在每一位台灣人民的手中，「用選票向老大哥說不」，才能夠真正捍衛台灣民主自由的價值。

(中時電子報)