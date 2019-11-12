涉舞弊大選人間蒸發 玻落跑總統獲這國庇護了 09:312019/11/12 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南美洲國家玻利維亞因總統大選陷入動盪，玻國總統莫拉雷斯（Evo Morales）被指舞弊大選，在各方壓力下10日請辭下台，隨後行蹤成謎，墨西哥昨（11）日表示，已給予莫拉雷斯政治庇護，並且已派遣政府專機前往玻國接人。 (中時電子報) #玻利維亞 #總統 #大選 #墨西哥 #庇護 也許您會感興趣 推薦閱讀 否認居中協調 陳菊：蔡賴配越自然越好 04:102019/11/08 政治要聞 阿根廷準總統賀巴西前總統獲釋 兩國關係恐惡化 17:082019/11/09 國際 柯文哲：對大灑幣政治 我是非常有意見 18:132019/11/10 政治 韓國瑜獲牧師祈福 帶領國家走向康莊道路 18:122019/11/10 政治 會做事連線再次啟動 蘇貞昌為鄭宏輝助攻 18:182019/11/10 政治 李顯龍：新加坡大選是硬仗絕非辦家家酒 20:372019/11/10 國際 玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶盟國譴責政變 09:562019/11/11 國際 涉選舉舞弊 玻利維亞總統下台 04:102019/11/12 國際大事 原民總統莫拉雷斯 光環褪盡 04:102019/11/12 國際大事 玻國參院副議長可望任臨時總統 誓再舉行大選 07:162019/11/12 國際 國際熱門新聞 刷卡卻被拒 73歲嬤驚覺自己死了 - 國際 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 美媒：若美出售核潛艦，將是陸俄噩夢 - 國際 致命人證 川普面對彈劾大罩門 - 時事 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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