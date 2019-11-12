南美洲國家玻利維亞因總統大選陷入動盪，玻國總統莫拉雷斯（Evo Morales）被指舞弊大選，在各方壓力下10日請辭下台，隨後行蹤成謎，墨西哥昨（11）日表示，已給予莫拉雷斯政治庇護，並且已派遣政府專機前往玻國接人。

(中時電子報)