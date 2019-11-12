湖人昨天敗給衛冕軍暴龍，不但是7連勝止步，而且還吞下對戰10連敗。「一眉哥」安東尼戴維斯在受訪時表示，右肩有傷勢，現在每次出手都會痛，但不會用這個當藉口來休息，將堅持繼續出賽。

即便是有傷在身，戴維斯依舊在賽場上保持著高度競爭力，昨日面對暴龍出手20次命中10球，砍進27分、8籃板、3助攻、2抄截、4阻攻。戴維斯說，「我會努力的在球場上奮戰，不會讓傷勢影響到我。」

湖人教頭格沒有談到戴維斯的右肩受傷，而是認為昨役戴維斯與暴龍席亞卡相撞導致受了傷，隊醫不認為他應該繼續比賽。

(中時電子報)