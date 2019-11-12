NBA》帶傷上陣？ 一眉哥：每次出手都會痛 09:352019/11/12 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 湖人前鋒安東尼戴維斯坦言自己的右肩膀受了傷，但仍將持續在球場上奮戰。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖人昨天敗給衛冕軍暴龍，不但是7連勝止步，而且還吞下對戰10連敗。「一眉哥」安東尼戴維斯在受訪時表示，右肩有傷勢，現在每次出手都會痛，但不會用這個當藉口來休息，將堅持繼續出賽。 即便是有傷在身，戴維斯依舊在賽場上保持著高度競爭力，昨日面對暴龍出手20次命中10球，砍進27分、8籃板、3助攻、2抄截、4阻攻。戴維斯說，「我會努力的在球場上奮戰，不會讓傷勢影響到我。」 湖人教頭格沒有談到戴維斯的右肩受傷，而是認為昨役戴維斯與暴龍席亞卡相撞導致受了傷，隊醫不認為他應該繼續比賽。 (中時電子報) #湖人 #暴龍 #安東尼戴維斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》全美最遭痛恨球隊 湖人遙遙領先 08:572019/11/08 體育 NBA》甜瓜：我2000％想回聯盟打球 10:332019/11/08 體育 SBL》戴維斯蔬食餐廳開張 球星趕來捧場 14:472019/11/08 體育 NBA》換一眉哥表演 湖人滅火7連勝 14:042019/11/09 體育 畫面出現中華民國國旗 陸騰訊停播NBA比賽 23:152019/11/09 兩岸 NBA》拒絕輪休！詹皇：我有45年可休 10:162019/11/10 體育 NBA》暴龍傷兩名大將 今戰湖人不樂觀 07:192019/11/11 體育 NBA》相隔11年 魔獸考慮參加灌籃大賽 07:332019/11/11 體育 NBA》惡漢退化了！被歐尼爾輕鬆打倒 12:482019/11/11 體育 NBA》湖人不敵暴龍 吞對戰10連敗 16:252019/11/11 體育 體育熱門新聞 NBA》柯瑞認證！聯盟最大咖的柯黑 - 體育 12強賽》互助失敗 中華隊成美國敵人 - 體育 12強中華隊要贏南韓 輸球即丟奧運門票 - 體育 12強》中華隊複賽賽程出爐 12號強碰韓國 - 體育 12強》關鍵保送擠回超前分 日本險勝澳洲 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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