台北市長柯文哲愛將「學姊」黃瀞瑩，被拍到有新男友，是一名高大帥氣的年輕花美男。從學姊的日本前男友到花美男新歡，都擁有一個相同特質，正巧和費玉清當年對謝金燕說的一則笑話吻合。

多年前謝金燕剛出道時，上費玉清主持的節目，費玉清拿出看家本領「黃色笑話」接待。費玉清說「男人腿長」，要謝金燕猜一種食物，答案揭曉是「蛋糕」，當場讓謝金燕尷尬笑翻。

「學姊」黃瀞瑩被周刊拍到，與一名高大帥氣年輕男十指緊扣、街頭熱吻，宜蘭同遊並民宿過夜。然而尷尬的是，該名男子是一名電視台記者，據《鏡週刊》報導，該男仍與同為電視台記者的前女友同居，學姐疑似當上介入別人感情的小三。

而學姊前男友是位日本型男，也擁有外型斯文、身材高大的特質，是她就讀英國研究所時相戀。不過今年5月黃瀞瑩自曝已與日本型男分手，當時沒人追，還透露自己喜歡「顧家的男人」，沒有特定一個型，聊得來比較重要。

(中時電子報)