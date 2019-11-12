嘉義縣朴子市10日晚間7點多，發生1起隨機襲胸案，男子騎車至朴子松華里產業道路，攔下1名路過女子，佯裝問路，卻伸手襲胸。警方循線追捕，11日晚間在台南市逮捕陳姓男子，陳男坦承犯案，稱心情不好，才會一時性衝動犯案，當晚在嘉義縣、台南市各犯一案，警方訊後依性騷擾、傷害等罪嫌將他法辦。

警方昨晚9點多在台南市佳里區逮捕陳男，陳男從事水泥工程，未婚、有女朋友，他到案時稱，因為心情不好，所以才一時衝動犯2案；警方訊後依性騷擾、傷害等罪嫌將他移送法辦。

據了解，10日晚間7點，有位年約30歲的陳姓女子要從嘉義回台南的路上，騎經八掌二橋往後壁方向，遭一名陳男用腳踹機車，疑似意圖要讓陳女摔車，幸好陳女穩住機車把手，沒有讓陳男得逞，陳男見狀才騎機車逃離現場。

陳男第一次未得逞後，當天晚間7點30分左右騎車至朴子松華里產業道路，攔下1名經過的20多歲翁姓女子，佯裝問路，卻趁機伸手襲胸，翁女驚嚇後從機車摔下，不僅身體多處擦傷，機車也受損，送往嘉義長庚醫院，所幸無大礙，陳男則楊長逃離。

(中時 )