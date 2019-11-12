已宣布退出總統大選的前副總統呂秀蓮上午接受POP撞新聞訪問，呂秀蓮說，民進黨「蔡賴配」她給予祝福，但拖得太久很不漂亮，過程中其實是因為她要參選，獨派才拿她威脅蔡英文總統接受賴清德，「應該我間接幫了賴清德」。

針對蔡賴配，呂秀蓮表示，蔡賴配如果第一時間做就很漂亮，但拖那麼久，她不願講歹戲拖棚，就算好戲也拖棚，如果第一時間做，賴清德就可展現風度、真團結，因為本來反小英的綠營就去支持賴清德，後來因為她要出來選 ，就拿她要出來選逼小英接受賴清德，「應該我間接幫了賴清德」， 可是何必呢？她也祝福他們，只是為何第一時間不做漂亮一點。

呂秀蓮斬釘截鐵說， 一定是他(賴)， 再不用他更慘，可是也不漂亮， 一張好牌打成這樣， 若第一時間完成不就很好嗎，聽說賴去美國募款前蔡賴配還沒有講定，真的權謀太深。 不像水蓮配，兩次都早早決定，一次是1999年3月就定了，一次是 2003年5月20日就定了。

此外，呂秀蓮受訪時還大談她退選背後，涉及連署過程遭有警察干擾 、黨部人員恐嚇，以及看不見的黑手干預，她的連署書被發現在 垃圾桶，還有連署大戶的連署書在交給她前夕遭劫走，是一場民主噩夢，但這些執政者不查，主流媒體也漠不關心，似乎遭到收編。

(中時 )