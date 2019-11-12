大都會阿隆索獲選國聯新人王。（美聯社資料照）

大聯盟2019年度新人王出爐，國聯史上最暴力的菜鳥全壘打王阿隆索(Pete Alonso)實至名歸，只是居然還跑掉1票(29/30)。美聯22歲的古巴新人艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)則是全票凍蒜。雖然阿隆索繳出改寫歷史的53轟，不過勇士投手索羅卡(Mike Soroka)從他那邊拿走了1票。

24歲的阿隆索說：「感謝紐約大都會在春訓後給我機會，並且從第一天就開始相信我。」阿隆索這麼說是有原因的，他的出道戰就是大都會今年的開幕戰，全季整整打了161場例行賽，120打點、103得分、72保送，全部都刷新了聯盟菜鳥球員紀錄，他還在明星賽拿下全壘打大賽冠軍。

另一方面，艾瓦瑞茲因為守備稍弱，6月中才被太空人叫上大聯盟，大多擔任指定打擊，但是他87場繳出很多人一整季都達不到的數據，27轟、78打點，整體攻擊指數1.067高居美聯第2。「明年我會更專注在左外野守備。」艾瓦瑞茲年少時從古巴逃亡到海地，被道奇隊簽下賣給太空人，小聯盟時期就繳出怪物般的打擊數據。陣中另一位古巴選手葛瑞奧(Yuli Gurriel)也非常厲害。

(中時電子報)