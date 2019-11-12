弘光原住民學生赴紐西蘭，表演台灣傳統原住民舞蹈。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光原住民學生赴紐西蘭交流，用原民文化做國民外交。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

台灣原住民文化站上國際舞台！弘光科大原住民族學生資源中心6人，遠赴紐西蘭參加紐西蘭台灣日New Zealand Taiwan Day演出，用歌聲、舞蹈帶給毛利人歡樂，也讓他們更了解台灣原民文化。

學務長閔宇經表示，台灣外交困難，學生卻能把台灣原住民文化、服飾、音樂帶向全世界，很值得鼓勵；帶隊的原資中心主任吉娃思巴萬表示， 6位學生出發前接受密集訓練，用原住民舞蹈展現熱情，並詳細介紹原民傳統服飾，把原汁原味原住民精神帶到紐西蘭。

餐旅系阿美族學生張元睿說，小學生唱跳毛利人歌舞歡賓，大學老師帶領參觀毛利人辦公室，他好像遇見好久不見的親戚，當地人用文化讓他們感到熱情！他們則準備阿美族傳統歌，把豐收祭的歡樂氣氛帶到紐西蘭。

張元睿說，紐西蘭有毛利人專屬學校，介紹毛利文化的博物館也充滿人潮，設備、文物相當齊全，解說也很詳細，很容易讓人暸解當地文化，讓他學習也要用這種完整的方式宣傳臺灣原住民文化，才能讓更多外國人認識自己的文化。

五專部護理科賽德克族學生潘雅琪表示，參觀行程中感受到紐西蘭政府對毛利人傳統文化的重視，這次國際交流，她穿著原住民文化服飾向當地人介紹賽德克族，擔心自己說錯，事前做足功課，詢問家鄉耆老、文化工作者，希望「明天永遠比今天好。」

布農族學生黃楚豪、甘穎熏，以及排灣族學生李筑玨、阿美族學生潘宣佑都說，到紐西蘭認識到不同文化，讓他們受益良多，覺得外國人保護文化從小做起，因此，他們也要把家鄉的文化好好保存，代代相傳。

吉娃思巴萬指出，紐西蘭原住民毛利人的語言、文化保存的很好，這次文化交流，還到Newton Central School、UNITEC聯合理工學院，並參觀UNITEC的毛利集會所，學習傳統文化的保存，也增加學生的自信心，日後將規劃更多國際交流活動，把原住民文化發揮到最極致帶到國外，也把傳承文化精神帶回台灣。

(中時 )