周刊報導國民黨主席吳敦義有意自列不分區引起黨內不滿，恐引發黨內逼宮。吳敦義今天到國父紀念館參加國父誕辰儀式，向國父敬禮。會後被問及黨內是否有逼宮？吳敦義表示，「主席是由全體黨員選出來的，是有任期的，我不知道什麼叫做逼宮？」

記者追問吳敦義，選後可能各方都有意參選主席，吳敦義則表示，他都沒意見也不會評論，擔任主席是責任，不是權力，不是享福，是一定要為黨效忠，為國效命，為人民服務，為黨員服務，這是做主席的任務，「沒有享福，誰要來逼宮我都沒意見。」

＃吳敦義＃黨主席＃不分區

(中時 )