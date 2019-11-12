黨內逼宮？吳敦義：當主席不是享福 10:012019/11/12 中時 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義:我不知道什麼叫做逼宮？(中時資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周刊報導國民黨主席吳敦義有意自列不分區引起黨內不滿，恐引發黨內逼宮。吳敦義今天到國父紀念館參加國父誕辰儀式，向國父敬禮。會後被問及黨內是否有逼宮？吳敦義表示，「主席是由全體黨員選出來的，是有任期的，我不知道什麼叫做逼宮？」 記者追問吳敦義，選後可能各方都有意參選主席，吳敦義則表示，他都沒意見也不會評論，擔任主席是責任，不是權力，不是享福，是一定要為黨效忠，為國效命，為人民服務，為黨員服務，這是做主席的任務，「沒有享福，誰要來逼宮我都沒意見。」 ＃吳敦義＃黨主席＃不分區 (中時 ) #吳敦義 #主席 #逼宮 #國父紀念舘 #2020大選 #不分區 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨內多位正副議長 面諫吳敦義 退出安全名單 04:102019/11/08 政治要聞 保送自己 吳敦義害黨誤國 04:102019/11/08 時論廣場 看完挺吳連署書 他驚呼：吳敦義開幹趙少康？ 10:022019/11/08 政治 傳言滿天飛 吳：不分區沒一定要 13:382019/11/08 政治 呼籲同心協力 吳敦義：明年讓國民黨開紅盤 18:462019/11/08 政治 吳敦義掛不分區第一名 郁慕明力挺 19:482019/11/08 政治 力薦吳敦義列不分區 王金平：國家需要他 21:162019/11/09 政治 軍警逼宮 玻利維亞總統下台 22:082019/11/11 國際 吳敦義，別擠了 04:102019/11/12 時論廣場 逼宮吳敦義 百萬韓粉下一步驚死人！ 09:292019/11/12 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調被判死？他點出關鍵出在這！ - 政治 深藍人士看選戰 大膽預測韓蔡票差在... - 政治 吳敦義慘了？周錫瑋被拱接這職位...數千韓粉竟讚爆 - 政治 韓國瑜選情如何？ 黃暐瀚驚人預測 - 政治 韓冒這句話 洛杉基預言綠營將氣到從椅子上跳起！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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