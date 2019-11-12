NBA今天公布暴龍前鋒席亞卡獲選上周東區最佳球員殊榮，席亞卡是暴龍隊史第六位兩度得到單周最佳的球員。

暴龍在上賽季擊敗勇士，奪得隊史第一座總冠軍，今夏里歐納德和丹尼格林先後出走，里歐納德帶槍投靠快艇，丹尼格林則是選擇落腳湖人。

本季暴龍雖然少了多名大將，加上羅瑞與伊巴卡受了傷，但暴龍昨日依舊是擊敗了湖人，終結對手7連勝，席亞卡此役功不可沒。

席亞卡上周帶領暴龍拿下3連勝，場均30.3分、11.3籃板，投籃命甕綠51.5%（66投34中），三分球命中率28.6%（21投6中），罰球命中率81.0%（21罰17中）。

7日對上國王，席亞卡23分、13籃板；9日與鵜鶘之戰，攻下生涯單場新高44分，而且是生涯第一次在客場攻下超過40分。

出生於非洲喀麥隆的席亞卡，2016年選秀會首輪第27順位踏進NBA殿堂，2018-19賽季榮膺最佳進步獎，今夏與暴龍完成續約，本季至今場均27.4分、9.4籃板、3.7助攻。

(中時電子報)