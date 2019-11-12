雲南一名不明身份的男子11日剪斷圍墻鐵絲網攀爬進入，雲南開遠市東城幼稚園，部分師生被該男子用液體噴濺灼傷。

警方接獲後，開遠市公安局及時出警趕赴現場進行處置，同時通知市人民醫院和解放軍926醫院趕往現場救治。警方到達現場後，立即開展現場管控、抓捕和救治工作，警方在幼稚園後山將犯罪嫌疑人孔某涵（男，開遠市人，23歲，無業）抓獲。

事件發生後，州、市黨委、政府及相關部門第一時間調集專家力量、醫療資源，對送進醫院的3名教師、51名學生進行觀察和救治，確保受傷師生得到及時有效治療。經過全面檢查，其中：輕度癥狀48人、中度癥狀4人、重度癥狀2人。目前，受傷人員均無生命危險。

據警方調查，該案件系孔某涵一人所為，因其自幼家庭父母離異，缺乏家庭溫暖，導致心理扭曲，加之工作生活不順，產生悲觀厭世和報復社會的心理，遂從網上購買和制作氫氧化鈉液體，用噴霧器向幼稚園師生實施報復行為。

(中時 )