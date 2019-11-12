香港電台直播示威者抗爭

香港示威運動昨天入夜暴力升級，警方共拘捕260人，醫院接獲99名傷者，當中2人危殆、4人嚴重。今天上午再有示威者堵路及破壞地鐵，雙方戰線拉到大學校園範圍，防暴警察施放多枚催淚彈。

《中央社》引述港媒報導，大批示威者今天清晨再到多區堵路，有黑衣人在九龍塘歌老和街與達之路交界，以磚頭築起路障，防暴警察到場施放多枚催淚彈驅散。

香港示威者在昨日的槍擊事件後，12日持續抗爭，學生在校園內堵路並砸毀汽車，警方已施放數枚催淚彈。圖為香港中文大學校園。（圖／路透）

《香港電台》說，示威者將防線退後至城市大學宿舍天橋及平台，並築起傘陣。防暴警察以揚聲器表示，有城市大學暴徒向警方防線投擲磚頭及漒水（硝酸）彈，又說即使是城市大學宿舍範圍，警方也有權執行職務，制伏違法人士。警方之後向城大宿舍範圍施放催淚彈。香港01則引述城大城市廣播表示，今早7時30分，防暴警於城大學術大樓及宿舍大樓施放多枚催淚彈。

香港9所大學今日停課且停止活動，學生持續參與示威，並在校園內堵路。圖為中文大學學生以體育設施堵住校園內通道。（圖／路透）

此外，今天也有示威者干擾大眾運輸運作，港鐵上午表示，由於架空電纜運作受干擾，東鐵線火炭至大埔墟服務即時暫停；大學站附近、粉嶺與上水之間路段，也被人投擲物件。另外，由於突發情況，西鐵線錦上路至屯門站也暫停服務。

昨日香港示威人士在多地發起抗爭，癱瘓早晨尖峰時段。在港警槍擊3名示威者，導致一人命危後，抗爭激化，多區警民衝突持續至深夜。

昨日晚間多處有人堵路、縱火及破壞商店，也發生多起圍毆傷人事件，香港警方在旺角多次出動水炮車，對示威者施放催淚彈。

截至昨晚9時許，港警拘捕超過260人。截至昨晚10時，公立醫院接獲99名傷者，當中2人危殆、4人嚴重。

(中時電子報)