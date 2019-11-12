導演紐承澤涉性侵電影女性工作人員，被台北地檢署依強制性交罪提起公訴，台北地方法院今(12)日上午再度開庭審理。鈕承澤庭審前對媒體記者採訪，不願說明涉案情節、審理進度，只淡淡的說「謝謝！」，隨即進入法庭。因本案涉及性侵，因此庭審依法不公開審理，且選擇在專門審理性侵害案件，附設有指認室的法庭內開庭。

鈕承澤一早就騎著UBike前往台北地院，面對記者聯訪以及詢問是否已經與女方達成和解，紐並未答話，只說了一句謝謝後就趕緊快閃近入法庭。

據了解，9月24日開庭時，承澤被檢方起訴性侵劇組女助理，民事賠償部分，據傳鈕與被害女助理在莊姓女律師的見證下成立調解，鈕給付女助理「七位數」的調解金，雙方律師也將調解書庭呈承審法官審酌。

檢察官今年農曆年前起訴鈕承澤，執導電影「跑馬」，拍攝過程中結識被害女子，2018年11月23日鈕臨時取消召開工作會議，改邀劇組到家中聚會，隔日凌晨劇組人員離開前，被害人原想一同離去，鈕疑似希望女方留下，劇組人員沒注意到被害人有向他們使眼色，女方也擔心會得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離開，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，強脫衣褲以手指性侵得。

(中時電子報)