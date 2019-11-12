狄鶯、孫鵬之子孫安佐，日前被爆網紅米砂與他「搞出人命」，還為此墮胎引發熱議，這也讓米砂語出驚人表示：「決定放棄當公眾人物」，沒想到孫安佐女友阿乃，今早突然在IG限時動態，PO出自稱是「米砂經紀人」的私訊截圖，為這場風波再掀波瀾。

孫安佐女友阿乃，在IG限時動態PO出與「米砂經紀人」的對話截圖，只見對方詢問：「妳好，在嗎？我是米砂的經紀人，看到請回覆，感謝」，雖然無從得知兩人對話是否有後續，但只見阿乃直接怒嗆：「昨晚說不當公眾人物，那經紀人找我做什麼」？可見對於近日她與孫安佐爆出的醜聞相當不滿。

米砂直接在限時對態回嗆「米砂經紀人」。（圖／阿乃Instagram）

據悉阿乃與孫安佐在某活動相遇後主動告白，兩人更不時在Instagram跟對方調情，像有粉絲在阿乃的某則貼文，寫下：「今晚不想睡床上，比較想…睡你身上」，底下就見孫安佐回覆：「我可以報名嗎」，她則回應：「來來來哩來」，對話可說是閃瞎網友。

(中時電子報)