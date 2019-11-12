獨派大老辜寬敏11月11日在四大報刊登滿版廣告，支持蔡英文總統連任，他提到制定新憲勢在必行，呼籲蔡英文若連任，最大的歷史責任就是憲政改革和國家正常化，讓台灣進入聯合國，以及引動第三波產業革命，持續壯大台灣經濟，維持經濟獨立自主，以鞏固政治的獨立自主。對此孫文學校總校長張亞中撰文反駁辜寬敏的論點，以下為張亞中原文：

辜寬敏先生，您錯了。您是一個將台獨做為政治信仰的人，但是我向您保證，民進黨人像您一樣的少之又少。您所支持的蔡英文就算當了總統、民進黨贏得執政，也不可能會制定「新憲法」；民進黨就算執政，也不可能讓台灣進入聯合國，這三年多來，他們壓根就沒有想制定新憲法、進入聯合國。過去不會做，未來就會做？我認為，您自己應該也不會相信！

辜寬敏先生，我想告訴您，不要說制定「新憲法」，蔡英文及民進黨只要能夠把憲法改一個字，即把憲法第四條「中華民國領土，依其『固』有之疆域」，改為「『現』有之疆域」，就可以彰顯蔡英文及民進黨有推動台獨的決心。但是容我告訴您殘酷的事實，以往七次修憲，無論是李登輝還是陳水扁，他們都不敢改這個字。蔡英文即使贏得選舉，她還是不會改的。

辜寬敏先生，您與民進黨一樣，希望台灣是一個正常化的國家。再容我坦率告訴您，西德到1990年完成統一以前，一直被視為是個沒有完整主權的國家，因為戰後的四強一直對德國的統一有發言權。日本也一直希望自己是個正常化的國家，從而能夠擺脫戰敗國的印記。您要求蔡英文讓台灣成為一個正常化的國家，這個期待太高了，蔡英文不可能做到，民進黨也做不到，或者更直白的說，若您做為總統您也做不到。

西德從來就沒有因為是個不完整的主權國家而受到世人輕忽，日本也不因為是個不正常的國家而被其它國家看低。這兩個國家雖然「不正常」，但是「影響力」可是比很多聯合國內「正常」國家大得多。

辜寬敏先生，您把台灣獨立視為台灣唯一的出路，認為主權是唯一的價值，這是絕對錯的。中華民國現在沒有甚麼不正常的，我們沒有受到國際上的正確對待，不是因為我們的憲法，而是因為國際政治的無情現實，而不是您所說的，因為我們沒有一個新憲法，沒有搞獨立。

另外，我也想告訴你，不論是全球化時代，還是中美貿易戰下的台灣，台灣未來的經濟，是不可能「經濟獨立自主」的。或者更清楚的說，這是一個相互依存的世界，沒有一個經濟體敢說它自己是經濟獨立自主，更何況台灣現在的經濟規模是不可能妄言自己要追求獨立自主的。

辜寬敏先生，我敬佩您追求獨立的熱情，但是很遺憾地想告訴您，您的「夢想」是不可能實現的。您把希望寄託在蔡英文及民進黨的身上更是所託非人。您已經看到，這一群人這三年多來的表現，對權力的貪婪，對利益的啃食，您的台獨夢只是他們追逐政治權力的說辭，但卻成為他們維護利益的護身符。

辜寬敏先生，您錯了。您有愛台灣的心，但是您愛台灣的方式會害了台灣。您更錯的地方，在於您所託非人，這一群「假尋夢者」是不值得您信賴的！您在四大報刊登的滿版廣告，最終可能只是證明：您要失望了！

(中時 )