總統大選倒數2個月，藍綠競爭激烈，天天上演口水攻防戰，這讓本土劇一哥陳昭榮相當煩躁厭惡，忍不住開砲「每天都是選舉垃圾新聞，非常討厭政治，不想看新聞。」

陳昭榮在臉書發文，表示政治人物拿人民納稅錢努力選舉、爭權奪利，卻因為選舉太多時間密集，導致對於國家藍圖規畫人民根本無感，「沒看到國家未來競爭力的遠景規畫，也沒有看到可以激起台灣人民充滿希望的遠景」，政治人物的錢與權，都是老百姓辛苦繳稅的血汗錢，「這就是為何台灣政治人物如此不受尊重、不受人民愛戴的原因」。

最後他直言「我們已經多久沒有國際驕傲的競爭力了」，氣憤痛批：「非常討厭政治，不想看新聞」。一番言論讓網友心有戚戚焉，「說的好，同感」、「他們只為選舉而選舉，不是真的在為人民服務」，不少人也表示關掉電視很久了，還拱他出來選舉改變亂象，陳昭榮則笑回「不想物以類聚....讓人看不起」。

(中時電子報)