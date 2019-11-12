內政部今日發布今年第2季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為101.59，較上季上漲0.49％，較去年同季上漲1.51％。六都部分，台北市較上季下跌0.52％；新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市則分別較上季上漲0.19％、0.01％、0.22％、1.44％及0.58％。整體而言，本季全國及六都住宅價格指數變動不大，持續呈現平穩趨勢。

內政部表示，住宅價格指數採「類重複交易法」編製，透過尋找類似成交案例的概念，搜尋與當季2樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房、透天厝）交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋，計算不同時點的價格變動情形，以作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。

觀察今年第2季全國及六都住宅價格指數變動，除台南市季變動值為1.44％，原因是交易量熱絡帶動住宅價格波動相對明顯外，全國及其他直轄市住宅價格指數季漲跌幅皆於1％內微幅波動。內政部表示，由於本季住宅價格指數變動幅度均相當小，後續住宅價格趨勢仍有待持續觀察。

(中時 )