喧騰一時的拉法葉艦採購弊案，台北地檢署聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9.6億餘美元，最高法院日前裁定准許沒收追徵犯罪所得3億1253萬9913.44美元（約台幣94億元）確定，其餘美金6億餘元部分發回高院更裁。台北地檢署將針對確定沒收的3億1253萬多元美金部分，積極透過司法互助請求瑞士等國返還。

2016年7月1日，最高檢察署特偵組於刑法沒收新制上路首日，追討拉法葉艦案犯罪所得，向台北地院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元，之後因特偵組遭裁撤，改由台北地檢署接手辦理。

北院20177月裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。北檢與葉秀貞等人均不服裁定，向高等法院提抗告。

去年11月28日，高院裁定沒收拉法葉艦案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元。

案經上訴，最高法院日前裁定准許沒收追徵犯罪所得本金3億1253萬9,913.44美元（以美元兌換新台幣1：30之匯率換算，約新台幣94億元）確定，其餘6億餘元美金部分發回高院更裁。

此外，涉及拉法葉艦弊案的前海軍上校郭力恆、胞兄郭問天收受佣金案，經最高法院2014年4月判決有罪確定，台北地檢署執行科已於2015年4月間，將瑞士先行返還郭力恆、郭問天兄弟約3500萬美元（約新台幣11億元）之扣案犯罪所得執行完畢，繳入國庫。

(中時 )