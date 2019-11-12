冬天來了，涼涼的好舒服！來北海岸走走吧！新北市有得天獨厚的美麗海岸線與豐富的海洋資源以及盛產美味萬里蟹，民眾來到萬里龜吼，除了可以沿著龜吼漁港與野柳漁港間的維納斯海岸線步行，欣賞沿途海岸美景外，亦可品嚐萬里蟹及當地新鮮漁獲，讓身心都獲得滿足。尤其龜吼漁夫市集、海鮮一條街以及野柳假日活蟹市集，嘗美味、看美景好樂活！

野柳大門口-駱駝峰。（圖取自新北市漁業處官網）

來到北海岸，眾所皆知萬里是品嚐海鮮的好地方，龜吼漁港漁夫市集、海鮮一條街及野柳漁港活蟹市集，憑著鄰近漁港的產地優勢，販售的漁獲種類既豐富，品質又新鮮。龜吼漁港的「萬里蟹」也美味，不但可以選購新鮮漁獲帶回家，也能在餐廳品嚐當季美味海鮮料理，這邊推薦龜吼餐廳「珍海活海鮮」的胡椒石蟳，將石蟳以私房的胡椒粉配方來烹煮，看似與「胡椒鳳螺」相同，但整道菜充滿石蟳獨有濃郁海磯鮮味，遇到嗆辣的胡椒香氣，有讓人一吃上癮恨不得連殼上胡椒粉都想給它舔乾淨！

咖哩萬里蟹粉絲煲：看似無奇的粉絲蟹煲，其中暗藏主廚以印度咖哩粉特別炒製的咖哩醬，比市售咖哩塊更來得氣味豐饒、辛香飽滿（圖片來源：萬里蟹官網：漁莊本港海鮮）

再來是「漁莊本港海鮮」的咖哩粉絲萬里蟹煲，以鹹鮮有味的三點蟹，搭上爽脆高麗菜、胡蘿蔔絲以及吸飽所有鹹香湯汁的粉絲，是所有熱愛萬里蟹饕客爭相品嚐的菜品！在地餐廳新鮮美味沒話說，另外還有野柳漁港假日活蟹市集也持續供應新鮮實惠萬里蟹、小卷等漁獲讓民眾親自選購，只到12月1日前的每週例假日上午9時到下午5時（天候不佳或賣完就會提早收工），不論是現蒸現吃或帶回家料理，都是不錯的選擇！

龜吼漁夫市集提供新鮮實惠海鮮，不論是代客料理或是帶回家享用都很棒喔！（圖取自新北市漁業處官網）

經捕蟹船主吳兩成表示，隨著東北季風到來，萬里蟹大量集中在西北漁港，捕蟹船趁這波季風紛紛出海抓萬里蟹，往往回港補給後再度整備出港拼經濟，雖然辛苦，但看到進港後滿載的萬里蟹，就一切值得了。緊接著就是耶誕、新年假期囉，來北海岸嚐海味吧！

(中時電子報)