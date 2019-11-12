國民黨總統參選人韓國瑜11日在媒體專訪上，用「武大郎、潘金蓮蓋被子，頭齊心不齊」來形容民進黨「蔡賴配」貌合神離，但民進黨高市議會黨團與立委劉世芳12日立刻開記者會，痛批韓的說法歧視女性，並高喊口號「史上最變態韓國瑜」、「教壞囝仔大小」。

昨晚播出的媒體專訪上，韓國瑜評論蔡賴配，認為蔡英文之前打賴，賴清德應和他一樣認同「寧願乾淨輸，不願骯髒贏」，所以賴這口氣根本嚥不下去，蔡賴貌合神離、心有芥蒂，就像「武大郎和潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」。面對綠營質疑說法「歧視女性」，韓競辦回應，韓只是用大家都懂的形容方式，說明蔡英文、賴清得「蔡賴配」頭齊心不齊的狀態。

12日上午，民進黨立委劉世芳與高市議員高閔琳、康裕成、鄭孟洳在黨團開聯合記者會，譴責韓國瑜、李佳芬、謝龍介「三人成虎」，在各地造謠「教壞囝仔大小」，韓以「武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被」形容，嚴重歧視女性，「韓國瑜怎麼那麼色？」

此外，民進黨痛批，李佳芬公開表示現在學校教小學生「肛交」、「性高潮」，但教育部長潘文忠澄清教科書都沒有那些內容；而競辦南部副執行長謝龍介11日晚間在雲林一場後援會上，竟以「妓女」諧音辱罵蔡英文總統，劉世芳帶領現場女議員們舉牌高喊「史上最變態韓國瑜」、「身為女性的黃昭順出來表態」、「張善政出來善後」。

韓競辦回應表示，佳芬姐身為教育家，提出這些警訊並非無中生有，而是這段日子聽到不少家長對台灣教育環境表達擔憂，也看到許多媒體報導，因此提出家長心聲，期盼當前執政黨能夠傾聽民意。

競辦舉例說，去年高雄港和國小三年級有某位教師，在課堂中教授同性之事，對小學生來說不但露骨更是不妥，引起輿論譁然，甚至有家長為此到警局備案，佳芬姐身為教育工作者，對這個事件感受特別沉重，老師是對是錯，大人可以有不同的看法，但唯一可確定的是小孩子受到影響、家長受到委屈。

「既然教育部說課綱和教材都沒有相關內容，為什麼這些誇張的內容，在校園內可以被教授？」韓競辦痛批，教育部的回答無疑是自打嘴巴，教育部應把重點放在師資的觀念與優化，而不是當打手砲轟他人。

李佳芬則透過競辦再次強調，學校在教授未滿法定年齡的孩子時，無論如何都不該有任何與法律牴觸的概念和內容。

而高雄市家長協會理事長洪志和也力挺「反對不當教材」，對教育部蠻橫的態度表達不滿，發動會員從12日上午10點15分開始輪流到高市議會大門旁的陳抗區靜坐，要求高雄市府硬起來。

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(中時 )