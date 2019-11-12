蔡英文競選連任辦公室今天公布全國各地競選總部成立時間和六都競總特色，高雄市預計16日成立，隔天台北市全國競總成立，最後一站是台南預計到12月14日，未來將配合各地特色舉辦遊園會、親子體驗等兼具傳統與創意的活動，希望吸引各年齡層民眾都來參與。

距離選戰只剩最後60天，蔡英文各地競選總部已陸續成立中，根據競選連任辦公室公布的行程，15日有新竹競總、16日高雄、17日台北、22日台東、23日花蓮宜蘭基隆、24日南投彰化台中嘉義海線和嘉義市、30日新竹苗栗雲林，12月7日屏東、8日澎湖、13日嘉義山線、14日台南。

發言人顏若芳表示，小英發布召集令邀請全國英粉一同來參與各地競選成立活動，這也是第一波實體與支持者共同進行的活動，希望支持者能揮舞旗幟，一人拉一人前來參與。

發言人廖泰翔指出，六都是人口最密集地區，也是競辦爭取的重要地點，因此除傳統造勢演講外，也安排各項特色活動，像是高雄青年型農海洋城市、台北首都親子樂園、具有新移民的新北新故鄉等，六都也都配合活動推出競選小物和小活動，像是各地不同的姆指扇、只要參加闖關活動即可獲得，還有開罐器、磁鐵等。

發言人阮昭雄也介紹周日在台北市全國競總成立活動將有園遊會、寶貝台灣親子區、闖關遊戲主題館，小英日常大冒險區，可以透過遊戲了解小英政績，還有百工百業特色攤位、氣墊遊樂園等親子活動，歡迎民眾拍照打卡並進行體驗，活動設計結合生活體驗，有傳統也有創意，全國競選總部也將從今天起試營運，17日正式成立。

(工商 )