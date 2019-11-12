國民黨總統參選人韓國瑜昨接受中天新聞深喉嚨專訪時談到對於「蔡賴配」的感覺，韓國瑜以「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」一語形容，他認為蔡賴配只是政治考量，他不覺得前行政院長賴清德初選之後有服氣。對此，自由作家洛杉基直言，這句話保證讓綠營上下氣的從椅子上跳起來，指著韓國瑜鼻子叫罵。

洛杉基在臉書指出，「武大郎潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」這句歇後語，話糙理不糙，讓人聽了會心一笑。他說這句話保證會讓綠營上下，氣的從椅子上跳起來，指著韓國瑜鼻子叫罵。「尤其那幾個白白胖胖的高雄市議會六小福，必然集體氣瘋了，不連操幾天，決不會善罷甘休」。

洛杉基提及，不希望蔡賴配對號入座，賴既不是武大郎、蔡也不是潘金蓮，重點是兩人貌合神離，同床也必定異夢。好比是一對缺乏感情基礎的男女，但為了兩家族的政治及金錢利益，不得不結為連理，婚後不生子、擇期辦離婚。

韓國瑜這番話引來許多議論。洛杉基認為，從這裡就知道，韓國瑜真的是庶人，說的話通俗易懂，不像某些菁英，動不動就吊書袋，用詞優雅，深怕說粗話壞了文青形象。

(中時電子報)