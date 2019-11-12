蔡放「旅遊補助」利多，葉匡時呼籲民眾盡量用但不要投她。(中天新聞提供)

高雄市府公布11月觀光代言人是旅遊作家「張J」，代理市長葉匡時親自與會，他提到，這次冬遊補助是件好事，目前高雄申請熱烈，已突破8成4，並呼籲民眾要善用資源。不過，曾為馬政府交通部長的他政治EQ高，才讚美完冬遊補助能拉抬高雄觀光，馬上補了一句，「但票不要投給她」，讓台下民眾笑成一片。

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中天新聞報導，高雄市長韓國瑜請假期間，葉匡時延續韓國瑜觀光政策，賣力推銷高雄的知名景點。他11日邀請網路知名旅遊作家「張J」擔任高雄11月觀光代言人，被問到高雄哪裡好玩，葉匡時頓時化身資深導遊，介紹起二仁溪生態之旅，邀大家去看茄定濕地的黑面琵琶。

根據高雄市府資料，今年1到6月造訪高雄的住宿人次，從378萬增加為458萬，比去年同期增加為21%，高雄住宿人次大幅成長，觀光成績亮眼。這次政府補助冬季旅遊，更拉抬了高雄觀光。

葉匡時說，這次的冬遊補助，高雄市申請已經突破8成4，共計6600萬元，他表示感謝總統蔡英文為選票發放利多，他要民眾善用資源，但馬上補上一句，票不要投給他，引起臺下一片笑聲。

(中時電子報)