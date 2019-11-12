台中市議員楊典忠今天在教育文化業務質詢時，抨擊目前全市還有大智、光復、車籠埔及大甲東陽4所國小，目前學校廚房還在用柴油、煤油，校園午餐尚未全面燃氣鍋爐，讓「低碳無煙校園」淪為口號。副市長楊瓊瓔說，該4校因管線問題才尚未用燃氣鍋爐，將儘速改善。

台中市政府推動低碳無煙校園計畫，將用空汙基金(環保基金)全面補助汰換為燃氣鍋爐，並設置廚房油煙管制，全面改善校園空氣品質，讓學生無憂無慮在學校學習，今年六月初市長盧秀燕臉書PO文「我喜歡學校好空氣」低碳無煙校園，引起民眾質疑「還有學校廚房使用柴油」。

市議員楊典忠表示，低碳無煙校園計畫是前市長林佳龍107年推動的計畫，市府還沒全面改善就急著邀功，難道市長不知道還有學校廚房使用柴油與煤油嗎？學生一週五天從早到晚都在校園活動上課，低碳無煙校園務必全面落實，他要求市府先把校園廚房全面改善為燃氣鍋爐。

楊典忠說，台中市政府持續改善學校營養午餐廚房設備，近三年改善21所學校鍋爐設備，108年補助645萬元改善崇倫國中、向上國中、光明國中、黎明國中、黎明國小、山陽國小、太平與北區的中華國小等學校鍋爐設備，目前來有4間學校廚房燃料尚在使用柴油與煤油。

楊典忠表示，盧秀燕臉書寫「低碳無煙校園，環保燃氣鍋爐，過敏掰掰不再來」，但現在校園午餐廚房還沒有全面用燃氣鍋爐，市長PO文言過其實、而且也把功勞全部吃光光，很不務實，市府應該做明確說明。

楊典忠強調，台中市推動防治空污政策，在教育局各級學校方面有推動設置空污旗、空氣盒子微型偵測器、校舍頂樓設置太陽能發電設施、以及營養午餐廚房鍋爐汰換等，校園環境低碳無煙是最基本的要求，讓學生在好空氣的環境下學習

讀書是政府應該做的事情，希望市府務必想辦法全面完成鍋爐設備改善。

副市長楊瓊瓔說，大智、光復、車籠埔及大甲東陽四所國小，目前學校廚房還在用柴油、煤油，校園午餐尚未全面燃氣鍋爐；該四校因管線問題才尚未用燃氣鍋爐，將儘速改善。教育局長楊振昇指出，該四校將儘速改為燃氣鍋爐，全面落實低碳無煙校園。

(中時 )