胡瓜、白家綺主持民視節目《台灣那麼旺》，17日即將在台中舉辦「青少年組海選」，主持人發出戰帖，全世界「未滿13歲」的小小歌王、歌后放馬過來，不管是世界任何一個角落，只要未滿13歲的青少年都可以參加，胡瓜也耳提面命提醒小朋友，想挑戰成功的「小秘訣」就是不要緊張，「節目做了37年，訪問年齡層平均5到13歲，有些比我孫女還要小，他們出什麼招是腳本無法設定的，每次的訪問都在挑戰我功力，小孩無厘頭的回話常讓我笑到講不出話。」

但胡瓜希望全世界孩子都來挑戰他，他放眼現在的節目，只有《那麼旺》給小朋友這麼完整的舞台，對於下一代的演藝人才，他笑稱自己也算是一個搖籃，希望更多孩子能來節目表演。訪問時，主持人胡瓜、白家綺與青少年組的小小歌手們大力宣傳，還秀出小朋友的義賣服裝，白家綺說：「11月17日海選活動當天，除了我跟金曲歌王荒山亮，還特地邀請從馬來西亞古晉來的新科衛冕者，9歲的龔芷玄。」超高人氣的龔芷玄因參加節目在台灣、馬來西亞同時享有高知名度。

胡瓜（左）、白家綺邀請小朋友參賽。（民視提供）

還有因節目播出，活動邀約不斷的吳宥璇、楊博智、洪尚捷也會在台中海選帶來精采表演。最特別的是，在現場也舉辦愛心義賣活動，青少年組的小朋友將化身小店長，希望能將自己心愛的表演服裝義賣，並將所得捐財團法人私立弘化同心共濟附設桃園市私立弘化懷幼院，讓現場參賽的小選手們馬上就有「表演服」，還可以一起來做愛心。

(中時 )