內政部今日發布今年第2季房價負擔能力指標統計成果。其中全國貸款負擔率為36.06％，較上季上升0.53％，較去年同季下降0.84％，房價負擔能力為「略低等級」；六都中台北市房價所得比領先群雄，上漲0.30最多，北市買房得要14年半不吃不喝。

數據顯示，全國房價所得比則為8.79倍，較上季上升0.13倍，較去年同季下降0.21倍。內政部表示，本季貸款負擔率為2016年第2季以來第3低，以長期趨勢觀之，房價負擔能力有逐漸提升之趨勢。

在六都的房價所得比變動方面，台北市一枝獨秀，上漲0.30倍，為14.45，台南市上漲0.08倍為7.12倍、高雄市上漲0.18倍為7.68倍、新北、桃園及台中市則微幅下跌。

內政部表示，房價負擔能力指標是參考貸款負擔率及房價所得比2項指標以衡量對房價可負擔的程度，數值越低表示負擔能力越高，並依據當季房價中位數與所得中位數的關係計算而得。本季因房價中位數較上季上漲，致貸款負擔率及房價所得比呈現上升之趨勢。

內政部也表示，房價負擔能力指標中的貸款負擔率，其比例越大者，表示其房價負擔能力越低，依照不同比例區分為可合理負擔、略低、偏低、過低四種不同的房價負擔能力等級。

(中時 )