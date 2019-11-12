總統大選進入熱戰，幼教政策是候選人之爭取選民認同的重點之一。中華民國幼教聯合總會今天發出政策建言指出，政府應清楚定位公共化（公幼及非營利）幼兒園的功能與角色，以幫助經濟弱勢家庭為主，若就讀公幼幼兒的家庭收入為高所得者，應該仿效日本收取較高的學費！

中華民國幼教聯合總會表示，為解決少子化問題，政府去年提出的準公共幼兒園政策，但在既定的制度設計框架下，仍然存在著許多不公平、不合理分配教育資源的問題，而且還有許多潛在的問題，尤其是劣幣驅逐良幣與反淘汰的問題最為嚴重。

中華民國幼教聯合總會指出，國家投入最多經費設立公幼，但公幼教保服務最短，但又不符合家長工作需求的園所，有家長認為，多數公幼未提供娃娃車接送，加上寒暑假期間，又得另外安排幼童生活。

因此政府又推出非營利幼兒園，雖然它能滿足家長的托育需求，但對於經營者來說，是一個不合理的制度，因為既要承辦的單位承擔責任，但又不容許其營利，這是非常不符合人性的制度，因此非營利幼兒園，從推動至今，目前只有133家。

中華民國幼教聯合總會指出，政府號召私幼與政府簽約來推動準公共幼兒園政策，造成某些公幼招生不滿額，又如，已有鄉立招生不足的幼兒園，卻又要花8000多萬蓋兩所非營利幼兒園，這表示市場已飽和，形成資源的嚴重浪費與錯置。

中華民國幼教聯合會表示，公共化幼兒園應以幫助經濟弱勢家庭為主，富有家庭的小孩讀公幼，應負擔較高的學費，這才符合公平正義原則！所以政府應通盤檢討公共化資源設置與合理的分配的問題，避免教育資源的錯置和浪費。

中華民國幼教聯合會表示，去年政府推動準公共化托育政策，並沒有讓生育率提高，因為生育率涉及的範圍很廣泛，國家經濟發展才是少子化的根本問題，如果國家經濟發展好，百姓收入高，負擔學費將不是問題，所以遠程的解決少子化政策應該是政府要積極促進國家發展經濟發，進而增加人口生育率。

(中時 )