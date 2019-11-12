台灣目前要推動雙語國家，其中外籍教師的數量是很重要的一個指標。但台中外師數量目前為倒數第二，若按照明年規劃將被高雄超越成為倒數第一，市議員賴佳微今天為學子請命，要求教育局應增加外師的名額。

林佳微表示，新北、桃園的外師數量都是台中的數倍之多，若一外師能夠就近服務兩所學校，新北跟桃園其實都很接近每間小學都能夠擁有外師資源。但台中是的小學數量卻是全台第二多的，這樣相較檢視一比就能發現，台中面對雙語政策的資源準備嚴重不足。

台中市教育局今年雖動用預備金增聘兩位外師，明年打算編列1500萬增加10位，但今年六都外師數最少的高雄明年就打算一口氣增加20位，直接超越台中明年規劃的總數，顯現台中市對於雙語政策的推動速度真的太慢。

賴佳微指出，教育局應該要重新提出一個更詳細的多年計畫，並且清楚的闡述台中市要在多少年才能追上新北、桃園的設置，甚至是達成每校都能有外師資源的終極目標。達成這個終極目標之前，她要求外師的資源分配應兼具公平性。

賴佳微強調，從教育局提供的外師資源小學名單發現，原台中市區提供19所，原縣區則為18所。但台中市原市區為65所國民小學、台中原縣區則為164所國民小學。一比之下，就能發現原市區、原縣區的資源分配完全不成比例，這樣顯現原縣區的孩子並沒有獲得相對公平的待遇，佳微議員希望教育局未來能夠在這個部分做改善。

(中時 )