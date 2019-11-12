「黛絲瑞」在劇中和「小馬」似有若無的情愫，成為一大亮點。(圖／索尼影視提供)

人氣動作冒險影集《馬蓋先》全新第3季，自9月24 日於AXN頻道播出以來，以驚險刺激的動作場面和幽默風趣的故事情節廣受好評。在馬蓋先「小馬」的好搭檔「傑克」為了追緝恐怖份子離開鳳凰城基金會後，今（12日）日播出的第15集中，將加入由美籍亞裔女星Levy Tran飾演的全新固定角色「黛絲瑞」。放心不下夥伴們的傑克，臨行前拜託身手矯健、反應敏捷的好友「黛絲瑞」加入鳳凰城基金會，代替自己保護團隊的安危。本集鳳凰城基金會受託護送被黑幫懸賞的緝毒犬，卻在途中發現任務暗藏危機，「黛絲瑞」能否幫助團隊並順利完成她的首次任務，留待觀眾們今晚一探究竟。

飾演「黛絲瑞」的女星Levy Tran出道前曾擔任小學老師及模特兒，形象陽光且身材火辣的她，曾在電影《玩命關頭7》飾演賽車女郎，性感翹臀搖旗的畫面令眾多影迷留下深刻印象。近年來她更出演電影《殺戮元年》與影集《鬼入侵》等多部作品，以多變的戲路迅速在好萊塢闖出一片天，人氣扶搖直上。此次在《馬蓋先》第3季中，她飾演拳腳功夫了得的「黛絲瑞」，在劇中不但是首批畢業於美國陸軍遊騎兵的女性精英外，更曾效力於美國三角洲部隊和中央情報局，身手不容小覷。在加入鳳凰城基金會後，她將成為「小馬」的貼身夥伴，一同出生入死保護他的安危，而兩人在劇中似有若無的情愫，也將讓觀眾一飽眼福。

《馬蓋先》第3季每週二晚間9點至11點於 AXN 頻道兩集連播。全新加入的角色將和團隊間擦出什麼新的火花，馬蓋先又將如何一次次解決複雜難題，嶄新面貌將帶給觀眾全新感受。

(中時電子報)