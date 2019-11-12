三餐老是在外的外食族，高油、高糖攝取過多，導致三酸甘油脂也跟著飆高，專家警告，三酸甘油脂容易囤積，若不控制飲食，恐造成脂肪肝、心肌梗塞風險提高。日本研究證實，中含有的「菊糖」，不但可抑制脂肪和醣吸收，還可預防糖尿病。

《早安健康》報導，日本西九州大學列出菊糖含量最高的前五名蔬菜，依序為大蒜、牛蒡、洋蔥、蘆筍，以及蓮藕、南瓜、山藥，其中第一名的大蒜，每100公克就含有12.5公克的菊糖，每100公克的牛蒡，也有5.4公克的菊糖。

日本西九州大學實驗發現，讓三酸甘油脂過高的47歲女性吃菊糖含量前三名的蔬菜，一天攝取菊糖10公克，並控制過量的碳水化合物和飲酒，連續五天後，三酸甘油脂數值明顯從152mg/dl降到正常的139mg/dl。

日本健康雜誌也指出，水溶性膳食纖維菊會和水分混合成膠狀，讓血液中的脂肪和糖變得不容易被吸收，菊糖到了大腸之後還能增加腸道中的好菌，幫助抑制三酸甘油脂合成。

(中時電子報)