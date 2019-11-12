勇士隊開季面臨困境，總教練科爾(Steve Kerr)最近又想起了當年在公牛隊的日子，「如果我沒去公牛，我就只是個普通球員，雖然那樣已經是美夢成真了。不過我到了公牛成為重要人物，參加很多重要的比賽，這是我從沒想過的。」

科爾表示他在前隊友麥可喬丹(Michael Jordan)身上學到很寶貴的一課，就是絕不要害怕失敗。「我是一個非常害怕失敗的人，我很怕自己是那個搞砸最後一擊的人。我後來發現麥可從來無懼投那些關鍵球，即使他有一半都沒投進。」

喬丹在90年代有個著名的廣告：「我生涯超過9000球沒進，我輸掉將近300場比賽，失手26次最後一擊，我在人生中不斷失敗，正因如此，我成功。」

籃球不是成功拿一次冠軍就好，是一場長期戰，熬過一季之後又是新的一季。喬丹的生涯並非一帆風順，他奪得首冠之前的好幾年也是天天被媒體挖苦。科爾說：「我看過麥可失手關鍵球，然後回到休息室時也像沒事一樣，隔兩天他照樣跳出來投關鍵球。我終於明白我必須跨越我對失敗的恐懼。」

Kerr hits game-winner to clinch Bulls' '97 NBA title

1997年總冠軍賽G6，喬丹因為曾被對手史塔克頓(John Stockton)抄球而心生一計，喬丹推測關鍵時刻史塔克頓會來包夾而放空科爾，所以計畫要把最後一擊交給科爾。科爾說當時他嚇死了，但努力表現得很冷靜，他對喬丹說：「等史塔克頓一離開，我就隨時準備出手。」科爾投進了這致命一擊，成為知名歷史鏡頭。此後科爾已經克服心魔，勇士開季陷入的困境自然也絕不會輕易擊倒他了。

(中時電子報)