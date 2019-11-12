3年前黃姓男童隨安親班前往「勤篤水稻生態教學農場」戶外教學，並撿拾農場內磚頭與水泥磚架起爐灶野炊，烹煮完畢後水泥磚竟爆炸，炸傷男童的頭部，家屬提告求償601萬元；一審判免賠，但高院認為陸軍司令部等須負過失責任，判決賠償354萬。可上訴。

2016年1月27日男童隨同安親班前往農場進行戶外教學活動，當日下午2點左右，他與同行老師及其他同學用爐灶野炊，完畢後收拾過程中，水泥磚突然爆炸，碎片四散，鍋爐炸飛5公尺外，他頭部受創送醫救治一度病危。

男童父母認為農場前身為被告陸軍司令部管理的土城彈藥庫，爆炸現場殘留的水泥磚碎塊，經鑑定水泥磚中含有「M303式57公厘戰防彈」；軍方彈藥竟無端留存在農場內，應是彈藥庫搬遷時陸軍司令部承辦人員隨意棄置，未為妥當之處理，須負賠償責任。

新北地院認為男童父母未舉證有因果關係不符合國家賠償法規定，判決敗訴，但高院改認定陸軍司令部等有責任，應賠償男童154萬1千餘元，男童父母各100萬元。可上訴。

(中時 )